В российском регионе при столкновении лодки с пристанью погиб человек

В Наволоки Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек

Один человек погиб и еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области. Об этом сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

38-летний пострадавший был эвакуирован сотрудникам спасательной станции. Тело второго, погибшего мужчины, передали сотрудникам полиции.

