В российском регионе при столкновении лодки с пристанью погиб человек

В Наволоки Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один человек погиб и еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области. Об этом сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

38-летний пострадавший был эвакуирован сотрудникам спасательной станции. Тело второго, погибшего мужчины, передали сотрудникам полиции.

До этого известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что едва не утонула, когда занималась серфингом.

Ранее, 9 августа, театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в море во время отдыха в Болгарии. Ему было 63 года.

