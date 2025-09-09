Мир
В США назвали заявления фон дер Ляйен насчет Украины ложью

Марина Совина
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о "похищенных детях" на Украине. Проснитесь. Она мошенница», — посетовал он.

Журналист Боуз также отметил, что слова главы ЕК о якобы российском нападении на ее самолет также являются выдуманной чушью.

Ранее французские СМИ написали о том, что большинство жителей стран ЕС захотели, чтобы Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку. По результатам исследования, за отставку чиновницы выступили 60 процентов респондентов.

31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом «около часа», после этого принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

В материале по этому делу без доказательств говорится, что к сбою системы навигации при посадке самолета якобы могла быть причастна Россия. В Кремле все обвинения отрицают.

