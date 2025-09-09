Экономика
15:33, 9 сентября 2025Экономика

В Тихом океане произошло землетрясение

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

В Тихом океане, близ островного государства в Меланезии Вануату, произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки ощущались ночью во вторник, 9 сентября, в 00:47 по московскому времени (21:47 UTC). Эпицентр залегал на уровне 10 километров под водой и располагался в 489 километрах от города Исангел в Вануату и в 591 километре от столицы островного государства Фиджи Сувы.

Ранее землетрясение зафиксировали в Тихом океане в районе Северных Курил. Его магнитуда составила 5,1 по шкале Рихтера. Эпицентр толчков располагался на острове Парамушир в 93 километрах восточнее Северо-Курильска. В самом Северо-Курильске подземные толчки ощущались на уровне 3 баллов.

