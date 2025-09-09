Врач оценил необходимость принимать препараты от глистов для профилактики

Врач Пиастрелли: Городским жителям прием препаратов от глистов не рекомендуется

Инфекционист Филипе Пиастрелли оценил необходимость принимать препараты от глистов для профилактики. Его слова приводит издание Terra.

Некоторые люди принимают препараты от глистов для профилактики, однако сейчас в этом нет необходимости, считает специалист. «Подобная практика была распространена в прошлом, когда санитарные условия были хуже, а потому распространенность глистов была очень высокой», — пояснил он.

По словам Пиастрелли, жителям крупных городов, где санитарные условия хорошие, регулярный прием противопаразитарных препаратов не рекомендуется. Пользы от этих медикаментов не будет, зато могут возникнуть серьезные побочные эффекты, указанные в инструкции. При этом в районах с высоким уровнем заражения глистами и другими паразитами такая практика действительно необходима, но исключительно под медицинским наблюдением, заключил врач.

