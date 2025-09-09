Мир
16:19, 9 сентября 2025Мир

Захарова выступила с требованием к Западу из-за ударов ВСУ по России

Захарова призвала международное сообщество дать оценку ударам ВСУ по России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия призывает международное сообщество отреагировать на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что удар ВСУ по Донецку пришелся на 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее стало известно о массированных ударах ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. По информации ТАСС, в атаке были задействованы ударные беспилотники самолетного типа и реактивные ракеты-дроны «Паляница».

