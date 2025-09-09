Защитник сборной Ганы перешел в «Спартак»

Защитник сборной Ганы Александер Джику перешел из «Фенербахче» в «Спартак»

Защитник сборной Ганы по футболу Александер Джику перешел из турецкого «Фенербахче» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

31-летний футболист подписал двухлетний контракт с российской командой. За спартаковцев защитник будет выступать под четвертым номером. Финансовые условия трансфера не уточняются, по информации портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за новичка 2,5 миллиона евро.

Джику — воспитанник французского футбола. До перехода в «Фенербахче» он выступал за «Страсбур». В активе защитника два гола в 33 матчах в составе сборной Ганы.

Ранее состав «Спартака» пополнил другой африканский защитник. Из французского «Ренна» в клуб перешел камерунец Кристофер Ву.