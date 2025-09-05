Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

Камерунский футболист перешел в «Спартак» из французского «Ренна»

Защитник сборной Камеруна по футболу Кристофер Ву перешел из французского «Ренна» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Клуб подписал соглашение со спортсменом на четыре года. Его финансовые условия не уточняются.

«Добро пожаловать в "Спартак", Кристофер!», — говорится в сообщении клуба. Ву будет выступать за «Спартак» под 3-м номером.

23-летний Ву является воспитанником французского «Нанси», после чего перешел в «Ренн». Футболист также неоднократно вызывался в сборную Камеруна. В составе национальной сборной он провел 22 матча, в которых забил два мяча. По данным портала Transfermarkt защитник присоединился к красно-белым как свободный агент.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник сборной России по футболу Данил Пруцев перешел из «Спартака» в московский «Локомотив» на правах аренды. Клубы подписали соглашение до конца сезона без права выкупа трансфера.