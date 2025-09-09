Культура
15:18, 9 сентября 2025Культура

Жена Воробьева впервые показала свадебные фото с певцом

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Жена актера и певца Алексея Воробьева оперная певица Аида Гарифуллина впервые показала свадебные фото с исполнителем. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Кадры с парой появились в качестве элемента шоу во время сольного концерта артистки на сцене Большого театра. Отмечается, что после завершения выступления мировой звезды Воробьев поднялся на сцену и «преклонил колено перед супругой».

Ранее Алексей Воробьев впервые вышел на красную дорожку с женой.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

