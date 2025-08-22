Культура
10:48, 22 августа 2025Культура

Воробьев впервые появился на красной дорожке с женой

Воробьев впервые вышел на красную дорожку с женой, оперной певицей Гарифуллиной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Актер и певец Алексей Воробьев впервые вышел на красную дорожку с женой, всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной. Соответствующее видео публикует «Звездач» в Telegram.

Пара появилась на фестивале «Новая волна» в Казани. Артисты были оба одеты в джинсы, белые футболки и кожаные куртки. Уточняется, что они не стали общаться с журналистами.

Ранее Воробьева и Гарифуллину заметили на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором певец выступил хедлайнером.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

