Забота о себе
16:26, 9 сентября 2025Забота о себе

Женщин призвали осенью обзавестись одной привычкой

Гинеколог Бахтияров: Прогулка в парке улучшает работу сердца у женщин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Женщинам осенью стоит обзавестись одной привычкой, которая существенно улучшит их здоровье, заявил гинеколог Камиль Бахтияров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бахтияров призвал женщин больше двигаться. «Необязательно пропадать в зале или заниматься тяжелым спортом. Поверьте, даже простая регулярная активность положительно влияет на женское здоровье», — пояснил он.

По словам доктора, благодаря прогулкам улучшится кровообращение и снизится риск возникновения гормонального дисбаланса. Кроме того, физическая активность повышает настроение и положительно сказывается на работе сердца. «Прогулка в парке на 20-30 минут уже дает большой эффект. Не стоит его недооценивать», — заключил Бахтияров.

Ранее гинеколог Наталья Личак рассказала, как осень влияет на женский организм. По ее словам, прохладная погода приводит к обострению хронических заболеваний.

