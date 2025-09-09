Женщин призвали осенью обзавестись одной привычкой

Гинеколог Бахтияров: Прогулка в парке улучшает работу сердца у женщин

Женщинам осенью стоит обзавестись одной привычкой, которая существенно улучшит их здоровье, заявил гинеколог Камиль Бахтияров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бахтияров призвал женщин больше двигаться. «Необязательно пропадать в зале или заниматься тяжелым спортом. Поверьте, даже простая регулярная активность положительно влияет на женское здоровье», — пояснил он.

По словам доктора, благодаря прогулкам улучшится кровообращение и снизится риск возникновения гормонального дисбаланса. Кроме того, физическая активность повышает настроение и положительно сказывается на работе сердца. «Прогулка в парке на 20-30 минут уже дает большой эффект. Не стоит его недооценивать», — заключил Бахтияров.

