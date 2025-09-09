Из жизни
04:14, 9 сентября 2025Из жизни

Женщина потеряла ребенка во время родов и неожиданно встретилась с ним спустя 42 года

В Австралии женщина встретилась с сыном, которого 42 года считала мертвым
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mahsun YILDIZ / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии женщина по имени Диана Шихэме 42 года считала, что ее ребенок не выжил во время родов, пока не встретилась с ним. Об этом она рассказала Daily Mail.

Шихэме объяснила, что потеряла первенца в 1976 году. Тогда ей был 21 год, она не была замужем, и ее положение общественно порицалось. Как вспоминает женщина, после родов врачи сообщили ей, что младенца не стало, и она не могла никому об этом сказать. Даже отец ребенка не знал о нем.

Впоследствии Шихэме вышла замуж за другого человека, от которого родила двух детей. По словам женщины, она была счастлива быть матерью и часто горевала по первому сыну.

В 2018 году Шихэме написал мужчина по имени Саймон. Он утверждал, что является ее ребенком. По словам Саймона, он с детства знал, что растет в приемной семье. Повзрослев, он решил найти биологических родителей. С помощью теста ДНК он узнал об отце, которого к тому моменту уже не было в живых, и нашел Шихэме.

Женщина провела небольшое исследование в интернете и узнала, что в 1970-е годы австралийские врачи часто забирали младенцев у матерей-одиночек и отдавали их другим семьям без ведома настоящих родителей. «Это было больше, чем гнев. Это было чувство полного бессилия, — поделилась эмоциями Диана. — Эти незнакомцы взяли под контроль мою жизнь, поскольку думали, что знают лучше, и обращались со мной как с мусором, который нужно вымести и забыть».

В конце концов женщина встретилась с сыном. Она раскрыла свой секрет семье, и те восприняли его спокойно. Она продолжает общаться с Саймоном, как и ее младшие дети.

Ранее сообщалось, что в Китае близнецы, разлученные в младенчестве, случайно встретились и подружились спустя 17 лет. Они оказались во многом похожи: обе тяжело заболели в трехмесячном возрасте, имели одинаковые голоса, прически и даже вкусы.

.
