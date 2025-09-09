Россия
03:25, 9 сентября 2025

Жители российского курорта сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены

В небе над Сочи прозвучал громкий взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Жители Адлерского района Сочи сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены тревоги. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждают, что взрыв был такой силы, что в домах затряслись стены, а у автомобилей сработала сигнализация. Предположительно, речь идет о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 9 сентября стало известно, что в аэропорту Сочи были введены ограничения на полеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что воздушная гавань не принимала и не отправляла гражданские самолеты.

