12:18, 9 сентября 2025

Звезда «Мастера и Маргариты» объяснила желание сниматься голой

Актриса Софья Синицына публикует откровенный контент ради внимания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Софья Синицына объяснила желание сниматься голой. На эту тему она высказалась в интервью Grazia.

30-летняя звезда «Мастера и Маргариты» призналась, что регулярно публикует откровенный контент ради внимания к своей персоне. «Я нарцисс. Мне нравится, когда на меня смотрят. Если этого требует роль, почему нет? У меня нет смущения в этом вопросе. Считаю, что в этом нет ничего такого, тем более я пока не замужем», — отметила она.

Кроме того, по словам знаменитости, со временем она поняла, что нужно больше любить себя, а не других. «С возрастом, успехом, востребованностью ко мне пришел длинный дофамин, и у меня сместился фокус на себя. У меня сейчас категоричная позиция: если раньше я уступала мужчинам в чем-то, теперь выбираю себя», — подытожила она.

В июне Софья Синицына назвала пробы у Гай Германики ужасными.

