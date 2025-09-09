Культура
10:59, 9 сентября 2025

Звезду сериала «Во все тяжкие» задержали за нападение со шлангом на женщин

Актера сериала «Во все тяжкие» Рэймонда Круса задержали за харассмент
Ольга Коровина

Фото: Daniel Boczarski / Getty Images

Актер Рэймонд Крус, известный по роли в сериале «Во все тяжкие», был задержан полицией после обвинений в харассменте. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации источника, актер провел около пяти часов в участке после того, как облил водой незнакомых женщин неподалеку от своего дома в Сильвер-Лейк. Сейчас он уже освобожден из-под стражи. Сообщается, что в октябре пройдут судебные слушания по этому делу.

Агент Круса, в свою очередь, заявил, что это не актер домогался женщин, а они приставали к своему кумиру. По его словам, девушки припарковались рядом с артистом и снимали на видео, как он моет свою машину. Когда на потерпевших попала вода из шланга, они якобы сразу же вызвали полицию.

«Рэймонд понятия не имеет, кто эти женщины и почему они приставали к нему перед его домом, пока он пытался помыть машину. Они не были соседями», — сказано в заявлении агента.

Ранее сообщалось, что восемь женщин обвинили английского писателя и продюсера Нила Геймана в сексуализированном насилии. Отмечалось, что большинству девушек было больше 20 лет, когда они познакомились с автором «Благих знамений» и романа «Американские боги», самой младшей — 18.

