14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

В Уфе 14-летняя девочка исчезла по дороге в школу

В Уфе 14-летняя девочка исчезла по дороге в школу, ее родители обратились с заявлением в полицию. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По данным российского издания, в последний раз несовершеннолетнюю видели на Шапитовской улице. На связь с родственниками она не вышла и на уроках не появилась.

В соцсетях отметили, что ученица была в белой рубашке, темно-синих брюках и черной жилетке. Кроме того, в школу она направлялась с черным кожаным рюкзаком.

К ее поискам подключили сотрудников полиции и волонтеров.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области нуждающаяся в медпомощи школьница ушла из дома и пропала. Девочка отправилась гулять и отключила телефон.

Еще раньше в Дагестане две девочки после занятий в школе купили несколько упаковок валерьянки и пропали. Обнаружили их наутро в лесу.