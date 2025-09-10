Ценности
17:44, 10 сентября 2025

56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

Актриса Кейт Бланшетт сделала короткую стрижку и покрасилась в блонд
Екатерина Ештокина

Фото: Luis Alberto Rodriguez / Beauty Papers

Австралийская актриса Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж. Соответствующие фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость снялась для журнала Beauty Papers. Она позировала перед камерой в светлом шерстяном жакете и длинных кожаных перчатках. При этом звезда продемонстрировала новый образ. На кадрах видно, что Бланшетт сделала короткую стрижку и покрасилась в холодный блонд.

Ранее в сентябре Кейт Бланшетт в платье из перьев на Венецианском фестивале разочаровала пользователей сети. Фанатов смутил темный длинный наряд знаменитости, в котором она вышла на ковровую дорожку.

