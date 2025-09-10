Аксаков спрогнозировал понижение ключевой ставки

Аксаков: ЦБ может опустить ключевую ставку до 17 процентов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, какое решение примет Банк России по ключевой ставке на заседании, которое состоится 12 сентября. Парламентария процитировало ТАСС.

По его мнению, регулятор, скорее всего, опустит «ключ» до 17 процентов годовых. Впрочем, Аксаков уточнил, что не исключено и более существенное понижение в силу тех тенденций, которые прослеживаются в настоящее время.

«Но я все-таки склоняюсь к 17 процентам», — подчеркнул депутат.

Консенсус-прогноз аналитиков показал, что регулятор, скорее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Предполагается, что совет директоров регулятора понизит «ключ» на 200 базисных пунктов. Это значит, что ставка опустится с 18 до 16 процентов годовых.

Эксперты, опрошенные Forbes, также согласились с тем, что Банк России, вероятно, пойдет на смягчение политики. Они уверены, что ЦБ предстоит выбрать между снижением ставки до 16 или до 17 процентов.