Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 10 сентября 2025Экономика

Аксаков спрогнозировал понижение ключевой ставки

Аксаков: ЦБ может опустить ключевую ставку до 17 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, какое решение примет Банк России по ключевой ставке на заседании, которое состоится 12 сентября. Парламентария процитировало ТАСС.

По его мнению, регулятор, скорее всего, опустит «ключ» до 17 процентов годовых. Впрочем, Аксаков уточнил, что не исключено и более существенное понижение в силу тех тенденций, которые прослеживаются в настоящее время.

«Но я все-таки склоняюсь к 17 процентам», — подчеркнул депутат.

Консенсус-прогноз аналитиков показал, что регулятор, скорее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Предполагается, что совет директоров регулятора понизит «ключ» на 200 базисных пунктов. Это значит, что ставка опустится с 18 до 16 процентов годовых.

Эксперты, опрошенные Forbes, также согласились с тем, что Банк России, вероятно, пойдет на смягчение политики. Они уверены, что ЦБ предстоит выбрать между снижением ставки до 16 или до 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    Выявлена неожиданная польза популярной диеты

    Футболист ЦСКА рассказал о просящем у него деньги болельщике

    В Белоруссии образовались очереди на выезд после решения Польши закрыть границу

    В Совфеде допустили причастность Украины к инциденту с дронами в Польше

    Мощный пожар возле чемпионата России по конной выездке попал на видео

    Женщинам перечислили четыре распространенные ошибки при маникюре

    В России приступили к работе над отменой виз для китайцев

    Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в школы. Они провалили тест на знание русского языка

    В России объяснили значение инцидента с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости