10:54, 10 сентября 2025

Анджелина Джоли в откровенном пальто появилась на кинофестивале

Актриса Анджелина Джоли в не скрывающем ног пальто появилась на публике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Page Six.

50-летняя знаменитость посетила Международный кинофестиваль в Торонто. На красной дорожке ее запечатлели в коричневом шелковом пальто бренда Gabriela Hearst.

Звезда продемонстрировала ноги в прозрачных колготках и остроносых черных туфлях на шпильках.

В июле сообщалось, что возлюбленная американского актера Брэда Питта дизайнер ювелирных изделий Инес де Рамон захотела сделать пластику ради внешности его бывшей жены — Джоли.

