Анджелина Джоли в откровенном пальто появилась на кинофестивале

Американская актриса Анджелина Джоли в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Page Six.

50-летняя знаменитость посетила Международный кинофестиваль в Торонто. На красной дорожке ее запечатлели в коричневом шелковом пальто бренда Gabriela Hearst.

Звезда продемонстрировала ноги в прозрачных колготках и остроносых черных туфлях на шпильках.

В июле сообщалось, что возлюбленная американского актера Брэда Питта дизайнер ювелирных изделий Инес де Рамон захотела сделать пластику ради внешности его бывшей жены — Джоли.