Артемий Лебедев назвал предназначение России

Блогер Лебедев заявил, что России суждено быть в авангарде изобретений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал предназначение России. На эту тему он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, предназначение России заключается в том, чтобы быть в авангарде изобретений и нововведений. «Мы сами открываем биометрию (...), за это получаем 100 *** в тачанку, потому что говорят, что нельзя так делать в цивилизованном мире. А потом подсасываются все остальные ребята, которые рассказывают нам, как надо жить», — порассуждал дизайнер.

Ранее блогер счел «позорищем на весь мир» одно нововведение в России. Так он отреагировал на новый стандарт школьной формы, который предложило Министерство просвещения. Лебедев заявил, что ведомству следует тщательнее работать над дизайном одежды для школьников.

До этого блогер назвал главную национальную болезнь России. По его мнению, она заключается в том, что в стране создают аналоги западных проектов.

