Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей

Производитель авто Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей
Изображение: Aston Martin

Британский производитель автомобилей Aston Martin представил детскую коляску. Об этом говорится на сайте люксовой марки.

Aston Martin вступил в коллаборацию с брендом детских товаров Egg и выпустил собственную коляску с фирменной обивкой, кожей и колесами со значком компании. Отмечается, что стоимость коляски будет начинаться от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Начало продаж запланировано на конец 2025 года.

В марте Lamborghini также представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей. Всего производитель совместно с британским брендом детских товаров Silver Cross выпустил 500 экземпляров колясок Reef AL Arancio.

