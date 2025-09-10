Россия
05:44, 10 сентября 2025Россия

Атака БПЛА произошла в российском городе

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

В Новороссийске произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Отмечается, что в городе звучит сирена. Глава города призвал не подходить к окнам всех, кто находится в помещении.

«Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — отметил он.

UPD: Сигнал был отменен в 05:39 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Новороссийск возглавил рейтинг направлений по России с наибольшим приростом бронирований в летнем сезоне. Спрос на отдых в городе у Черного моря вырос сразу на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

