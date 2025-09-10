Москвичам пригрозили «самой страшной бедой» из-за закона о мигрантах

Член СПЧ Ахмедова заявила о попытке посеять рознь между москвичами и кавказцами

Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова возмутилась роликом, в котором неизвестный блогер угрожает москвичам «самой страшной бедой» из-за закона о мигрантах, — она заявила, что мужчина пытается посеять рознь между москвичами и кавказцами. Реакция общественницы опубликована в Telegram.

Ахмедова опубликовала видео, герой которого — предположительно, аффилированный с одним из таксопароков мужчина — возмущается простаивающими автомобилями такси. Непредставившийся мужчина утверждает, что каждый второй мигрант не может сесть за руль из-за действующих в стране законов. Он пригрозил, что приложит максимум усилий, чтобы водителями такси стали уроженцы Северного Кавказа, в частности, бойцы MMA, с которыми москвичам «придется максимально быть вежливыми».

Человек, не приходя в себя, сеет рознь между москвичами и жителями Северного Кавказа, угрожая нам борцами ММА. По его мнению, мы должны бояться жителей нашего Кавказа. А тех он убеждает, что Москва — не столица их Родины, а агрессивная среда Марина Ахмедова

Общественница заявила, что неизвестный блогер «хочет стать звездой» и отметила, что ждет, когда в сети появится видео с извинениями мужчины, записанное в стенах Следственного комитета, так как в содержании ролика можно найти состав преступления.

Кто именно запечатлен на видео, неизвестно. Кадры опубликованы с аккаунта стороннего человека, предположительно, уроженца Киргизии, работающего в России в сфере перевозок.

В России с февраля начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Включенные в реестр лица не смогут открывать банковские счета, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять транспортом и получать водительские права, заключать брак, а также менять место жительства без оповещения правоохранителей.