08:21, 10 сентября 2025Экономика

Coca-Cola решила судиться с южноосетинским ООО «Кока-кола Компании»

Coca-Cola подала в Москве иск к ООО «Кока-кола Компании» из Южной Осетии
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал поступивший 8 сентября иск американской The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании». Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что подробности претензий пока неизвестны.

Как напоминает агентство со ссылкой на данные Роспатента, принадлежащий компании из США товарный знак Coca-Cola, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков, в связи с чем он «не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании».

В марте «Коммерсантъ» писал, что российским торговым сетям начали предлагать новый напиток под брендом Coca-Cola. Его в партнерстве с производящей недорогие лимонады Loca новосибирской компанией ПКВ разливает южноосетинское ООО, с которым теперь решили судиться в США. Как следовало из презентации для ретейлеров, изученной журналистами, этикетка обещанной отечественному рынку продукции практически идентична оригинальному напитку,

В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola, сменившее название на «Мултон Партнерс», начало выпускать аналог Coca-Cola — напиток «Добрый кола». При этом напиток под исходным названием, который поступает на российский рынок из ряда стран, остается среди лидеров продаж.

