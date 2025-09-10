Десятки тысяч домов остались без света после поджога ЛЭП

DPA: В Берлине 50 тысяч домов остались без света после поджога ЛЭП

В Берлине десятки тысяч домов остались без света из-за масштабного блэкаута, вызванного поджогом двух опорных линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщило Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По словам представителя Stromnetz Berlin, из-за произошедшего без света остались около 50 тысяч домов и предприятий. Отдел государственной безопасности начал расследование. Не исключается политическая составляющая, подчеркивает агентство.

В июле 2025 года в Чехии произошел масштабный блэкаут, который охватил не только столицу, но и ряд других регионов страны. Без света оказались тысячи человек, встал транспорт, а экстренные службы столкнулись с сотнями вызовов.