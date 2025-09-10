Дети жестоко расправились с трехметровым питоном

В ЮАР дети жестоко убили трехметрового питона

В южноафриканском городе Пайнтаун дети жестоко расправились с темным тигровым питоном. Об этом сообщает южноафриканская газета Cape Argus.

Тушу трехметровой змеи нашел змеелов Грант Кавано, который приехал на место происшествия после жалобы местных жителей. Когда к нему обратились, то утверждали, что возле реки видели «толстую желтую змею». Он изучил присланные фотографии и пришел к выводу, что речь идет о питоне.

Кавано опоздал: змею избили до смерти еще до его приезда. «По пути к реке мужчина объяснил, что местные дети швыряли в нее камни и пытались ударить доской», — рассказал он. Ему оставалось лишь избавиться от туши.

По словам Кавано, у него и его дочери, которая работает с ним, сердце кровью обливалось от такого зрелища. «Если хотите усыпить животное, делайте это гуманно, — призвал он. — Избивать кого-то до смерти — это жестоко».

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Пока они не поймали змею, она несколько дней терроризировала округ.