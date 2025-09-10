Интернет и СМИ
Дуров высказался против Макрона

Дуров заявил о гордости за Telegram, ставший инструментом протестов во Франции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров на фоне сообщений о грядущих акциях протеста во Франции высказался против политики президента республики Эммануэля Макрона. Публикацию об этом он разместил в соцсети X.

«Горжусь тем, что Telegram стал инструментом для протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал предприниматель.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 сентября, по всей Франции ожидаются массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Уточнялось, что население недовольно мерами жесткой экономии, которые предложило правительство.

Перед этим Дуров назвал удар по имиджу Франции единственным результатом своего ареста в прошлом году. По его словам, французская полиция спустя год расследования так и не смогла найти ничего, в чем он или Telegram были бы виновны.

.
    Все новости