Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Без США «коалиция желающих» обречена

Без помощи со стороны Соединенных Штатов «коалиция желающих» встретится с серьезными вызовами. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.

«Я думаю, что "коалиция безмозглых" или "коалиция заблуждающихся" обречена без Соединенных Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — посетовал эксперт.

Помимо этого, Макговерн подчеркнул, что в таком состоянии европейцы не смогут помочь Киеву ни деньгами, ни оружием.

На днях французский президент Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Политик отметил, что они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз оценил слова Макрона об украинском конфликте. Эксперт подчеркнул, что в словах Макрона о конфликте на Украине он услышал отчаяние.