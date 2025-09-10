Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 10 сентября 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ предрек Европе провал на Украине без помощи США

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Без США «коалиция желающих» обречена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Без помощи со стороны Соединенных Штатов «коалиция желающих» встретится с серьезными вызовами. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.

«Я думаю, что "коалиция безмозглых" или "коалиция заблуждающихся" обречена без Соединенных Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — посетовал эксперт.

Помимо этого, Макговерн подчеркнул, что в таком состоянии европейцы не смогут помочь Киеву ни деньгами, ни оружием.

На днях французский президент Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Политик отметил, что они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз оценил слова Макрона об украинском конфликте. Эксперт подчеркнул, что в словах Макрона о конфликте на Украине он услышал отчаяние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Экс-аналитик ЦРУ предрек Европе провал на Украине без помощи США

    Роналду повторил рекорд по голам в отборе к ЧМ

    Девушка добавила популярный БАД в обед и моментально пожалела об этом

    В США пройдет акция протеста против политики Трампа

    ФРГ поставила установки Patriot Украине

    Людям с бессонницей подсказали простой трюк для быстрого засыпания

    Женщина поссорилась с мужем и отрезала ему пенис

    Появление «спящих» дронов ВС России в Славянске объяснили

    В Испании рассказали о подготовке украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости