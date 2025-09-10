Наука и техника
Люди стали чаще покупать дорогие смартфоны

CR: Рынок премиум-смартфонов рекордно вырос, лидер — Apple с долей 62 %
Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Продажи премиальных смартфонов в первом полугодии выросли на рекордные 8 процентов за год. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По продажам дорогие устройства обогнали рынок смартфонов в целом. Всего мировой рынок смартфонов вырос за год на 4 процента. Исследователи объяснили, что «премиумизация» наблюдается практически во всех регионах мира. Это объясняется тем, что люди стали проводить больше времени со своими телефонами, поэтому начали приобретать более удобные и продвинутые аппараты.

Лидером рынка премиум-смартфонов осталась Apple, которая получила долю 62 процента. Год назад она имела долю 65 процентов. На втором и третьем местах остались Samsung и Huawei — 20 и 8 процентов соответственно. Ниже расположили Xiaomi и Google.

Самый большой рост за год продемонстрировала Google, которая нарастила поставки на 105 процентов. В Китае лидировали местные бренды Huawei и Xiaomi, что связано с желанием потребителей поддержать своего производителя. Определенный успех рынку дорогих смартфонов принесли продажи складных устройств. В Counterpoint Research подчеркнули, что считают премиальными смартфонами девайсы, которые стоят дороже 600 долларов, или около 50 тысяч рублей.

Ранее исследователи Counterpoint Research рассказали, что корпорация Samsung выпала из топ-2 производителей складных смартфонов. Фирма пропустила вперед Motorola и Huawei.

    Все новости