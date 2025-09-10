Филиппо обвинил фон дер Ляйен во ввязывании Евросоюза в конфликт против воли

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается ввязать государства Европейского союза (ЕС) в новый потенциальный конфликт, призывая их отказаться от принципа единогласного голосования по вопросам внешней политики. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Фон дер Ляйен хочет уничтожить последнее, что осталось от суверенитета наций (...). Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей же воли, в том числе и войны! Это разрушает нации! То, что она назвала "оковами", на самом деле — наша защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!», — возмутился политик.

Ранее фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европейскому парламенту (ЕП) о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС.

Также председатель ЕК призвала усилить санкции против России после инцидента с беспилотниками на территории Польши. Она отметила, что европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран.