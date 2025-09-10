Фон дер Ляйен пожаловалась на трудность переварить саммит на Аляске

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС было трудно переварить картины саммита на Аляске

Европейскому союзу (ЕС) было трудно переварить картины российско-американского саммита на Аляске. В этом призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Картины саммита на Аляске было трудно переварить», — пожаловалась политик.

Ранее фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. Она объяснила, что в ходе переговоров о санкциях против Москвы европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран.