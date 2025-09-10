Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 10 сентября 2025Мир

Фон дер Ляйен пожаловалась на трудность переварить саммит на Аляске

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС было трудно переварить картины саммита на Аляске
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pascal Bastien / AP

Европейскому союзу (ЕС) было трудно переварить картины российско-американского саммита на Аляске. В этом призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Картины саммита на Аляске было трудно переварить», — пожаловалась политик.

Ранее фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. Она объяснила, что в ходе переговоров о санкциях против Москвы европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут

    Польша отвергла факт начала войны с Россией

    Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости