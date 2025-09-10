Гендиректор Airbus подтвердил намерение создать «европейского чемпиона» в космосе

Компания Airbus подтвердила намерение объединить космические активы Европы

Компания Airbus подтвердила намерение объединить космические активы Европы, создав «европейского чемпиона» в космосе. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам гендиректора Airbus Гийома Фори, возглавляемая им компания продолжает переговоры с Thales Alenia Space и Leonardo о консолидации бизнеса по производству спутников, что позволит сделать европейские компании более конкурентоспособными на фоне растущего давления со стороны партнеров из США.

«Мы на пути к этому», — сказал руководитель, отметив, в частности, необходимость соблюдения требований европейского антимонопольного законодательства.

В июле издание сообщило, что три крупные европейские аэрокосмические компании — Leonardo, Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space — анонсировали готовность к принятию решения об объединении.