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15:04, 18 июня 2025Наука и техника

Три компании анонсировали решение о создании «европейского чемпиона» в космосе

SpaceNews: Три европейские аэрокосмические компании примут решение о слиянии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: John Raoux / AP

Три крупные европейские аэрокосмические компании — Leonardo, Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space анонсировали готовность к принятию решение о своем объединении. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Руководитель космических систем в Airbus Defence and Space Ален Форе заметил, что целью слияния станет создание «европейского чемпиона» в космосе, способного лучше конкурировать на мировом уровне. «В Европе, если отступить назад, есть большая фрагментация с точки зрения проектов, фрагментация также с точки зрения игроков», — сказал менеджер.

По словам гендиректора Leonardo Роберто Чинголани, решение об объединении может быть обнародовано в июле. «Я люблю говорить, что один плюс один плюс один должно быть больше трех, иначе мы этого не сделаем», — сказал руководитель.

Глава Leonardo добавил, что в настоящее время идет оценка целесообразности инициативы, включающая в себя проверки соответствия антимонопольному законодательству и финансовых последствия слияния.

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«Компании ведут переговоры с прошлого года об объединении своих космических предприятий, инициативе, иногда называемой проектом Bromo. Ее целью станет создание единого более крупного космического предприятия, которое, по мнению сторон, будет лучше позиционировано для конкуренции со SpaceX и другими на спутниковом рынке», — говорится в публикации.

В январе 2024 года издание сообщило, что европейские аэрокосмические компании, в том числе из-за России, приготовились создать группировку Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) — независимую альтернативу американской системе широкополосного спутникового доступа в интернет Starlink.

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