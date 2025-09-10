Мир
15:33, 10 сентября 2025Мир

Германия пригрозила России ответом из-за инцидента с дронами

Глава МИД Германии Вадефуль пригрозил России из-за инцидента с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России ответом из-за инцидента с дронами в Польше. Его слова передает Reuters.

«Мы должны дать на это четкий ответ, и мы это сделаем», — заявил Вадефуль.

Глава МИД ФРГ обвинил Россию в том, что якобы ее беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Вадефуль также назвал ситуацию опасной эскалацией.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над своей территорией дронов.

