Германия пригрозила России ответом из-за инцидента с дронами

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России ответом из-за инцидента с дронами в Польше. Его слова передает Reuters.
«Мы должны дать на это четкий ответ, и мы это сделаем», — заявил Вадефуль.
Глава МИД ФРГ обвинил Россию в том, что якобы ее беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Вадефуль также назвал ситуацию опасной эскалацией.
Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над своей территорией дронов.