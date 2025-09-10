Европейский город затопило после сильных ливней

Итальянский город Портоферрайо затопило ливневыми водами

Обрушившиеся на Италию проливные дожди не прошли бесследно. О последствиях непогоды для европейской страны пишет газета Nazionе.

Обильные осадки, хлеставшие по провинции Масса-Каррара, в среду, 10 сентября, ударили по Тосканскому архипелагу. В результате ливневыми водами затопило город Портоферрайо на острове Эльба. По данным синоптиков, за час в городе выпало 70 миллиметров осадков.

Улицы города погрузились под воду, тем, кого шторм застиг врасплох, пришлось оставить автомобили прямо на дороге. Потоки воды хлынули в магазины, залиты оказались и здания предприятий. Жителей пришлось эвакуировать через крыши зданий. В нескольких районах города также были зафиксированы оползни. В Портоферрайо объявлен дополнительный оранжевый уровень погодной опасности.

В 2024 году мощные ливни парализовали жизнь Сицилии. В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Всего за семь часов объем выпавших осадков достиг 500 миллиметров. Паводковыми водами затопило улицы, автомобилистов вызволяли из машин спасатели, люди оказались заперты в супермаркете. В одном из домов из-за разгула стихии обвалилась стена. Сошедший в природном заповеднике Ла Тимпа сель заблокировал дорогу к местной деревне.