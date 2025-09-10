Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 10 сентября 2025Экономика

Европейский город затопило после сильных ливней

Итальянский город Портоферрайо затопило ливневыми водами
Виктория Клабукова

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Обрушившиеся на Италию проливные дожди не прошли бесследно. О последствиях непогоды для европейской страны пишет газета Nazionе.

Обильные осадки, хлеставшие по провинции Масса-Каррара, в среду, 10 сентября, ударили по Тосканскому архипелагу. В результате ливневыми водами затопило город Портоферрайо на острове Эльба. По данным синоптиков, за час в городе выпало 70 миллиметров осадков.

Улицы города погрузились под воду, тем, кого шторм застиг врасплох, пришлось оставить автомобили прямо на дороге. Потоки воды хлынули в магазины, залиты оказались и здания предприятий. Жителей пришлось эвакуировать через крыши зданий. В нескольких районах города также были зафиксированы оползни. В Портоферрайо объявлен дополнительный оранжевый уровень погодной опасности.

В 2024 году мощные ливни парализовали жизнь Сицилии. В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Всего за семь часов объем выпавших осадков достиг 500 миллиметров. Паводковыми водами затопило улицы, автомобилистов вызволяли из машин спасатели, люди оказались заперты в супермаркете. В одном из домов из-за разгула стихии обвалилась стена. Сошедший в природном заповеднике Ла Тимпа сель заблокировал дорогу к местной деревне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    Снаряды в российские САУ загрузят роботами

    Девочку за волосы потащили в кусты в российском регионе

    Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости