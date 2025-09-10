Летевшие на мальчишник пассажиры подрались с полицией в самолете и попали на видео

Летевшие на мальчишник пассажиры подрались с полицией в самолете и попали на видео. Видео публикует газета The Sun.

Борт Ryanair выполнял рейс из английского Брэдфорда в испанский Аликанте 4 сентября. Экипаж был вынужден вызвать полицию еще до приземления самолета из-за разбушевавшихся пьяных пассажиров, которые летели на празднование мальчишника. По словам других туристов, их нетрезвое состояние было заметно еще до посадки, однако их пропустили в салон. Весь полет они мешали отдыхающим своим поведением.

Местные правоохранители ждали самолет на взлетно-посадочной полосе, чтобы выпроводить нарушителей порядка. На кадрах, опубликованных The Sun, видно, что полицейские поднялись на борт, после чего мужчины вступили с ними в драку, не желая покидать самолет. В итоге буйных туристов выпроводили из салона.

