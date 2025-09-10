Россия
Лидер мигрантской общины высказался против тестирования детей на знание русского языка

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Лидер одной из мигрантских диаспор Екатеринбурга высказался о тестировании детей иностранцев перед поступлением в российские школы. Фрагмент эфира с его участием опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Глава «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев заявил, что отрицательно относится к подобным нововведениям. «Дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского [языка]», — сказал он.

Мирзоев рассказал о набранных в регионе классах, состоящих преимущественно из иностранцев. Общий уровень знаний таких учебных коллективов превышает общероссийский, утверждает он.

Возможно, Мирзоев, которого «Царьград» называет одним из лидеров таджикской диаспоры, имел в виду екатеринбургскую школу №149. По утверждению главреда «Регнума» и члена СПЧ Марины Ахмедовой, это учебной заведение укомплектовано исключительно детьми мигрантов. Подобный подход журналистка назвала нарушением прав человека.

