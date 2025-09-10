Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:15, 10 сентября 2025Забота о себе

Людям с бессонницей подсказали простой трюк для быстрого засыпания

Врач Рохас: Горячий душ перед сном сокращает время засыпания на 36 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что с помощью одного простого трюка можно существенно сократить время засыпания. Его врач подсказал людям с бессонницей в разговоре с изданием Vanitatis.

«Горячий душ или ванна за один-два часа до сна сокращают время засыпания на целых 36 процентов», — рассказал Рохас. По его словам, этот способ является даже более эффективным, чем такие распространенные практики, как физические упражнения или соблюдение диеты.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Рохас отметил, что у вечернего душа есть и другие преимущества, например, он улучшает качество сна. Дело в том, что под воздействием горячей воды сосуды кожи расширяются, способствуя отводу избыточного тепла. В результате запускается выработка мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и противодействующего гормону стресса кортизолу, пояснил врач.

Ранее диетолог Арина Мамина перечислила продукты, которые приводят к бессоннице. По ее словам, в вечернее время стоит отказаться от сыра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Девушка добавила популярный БАД в обед и моментально пожалела об этом

    В США пройдет акция протеста против политики Трампа

    ФРГ поставила установки Patriot Украине

    Людям с бессонницей подсказали простой трюк для быстрого засыпания

    Женщина поссорилась с мужем и отрезала ему пенис

    Появление «спящих» дронов ВС России в Славянске объяснили

    В Испании рассказали о подготовке украинских военных

    Москвичей предупредили о похолодании

    Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости