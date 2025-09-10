Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:47, 10 сентября 2025Путешествия

Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

В аэропорту Сочи выбились из расписания более 60 рейсов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников — в аэропорту Сочи из расписания выбились более 60 самолетов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Всего на прилет задерживаются 16 лайнеров, на вылет — 13. Четыре рейса из Москвы были отменены. Кроме того, три самолета ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах и Грозном. Транспортная прокуратура Сочи следит за ситуацией.

В ночь на 10 сентября в аэропорту российского курорта вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Они были сняты утром, за время действия меры четыре борта сели в соседних воздушных гаванях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Москвичам пригрозили «самой страшной бедой» из-за закона о мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости