В аэропорту Сочи выбились из расписания более 60 рейсов

Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников — в аэропорту Сочи из расписания выбились более 60 самолетов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Всего на прилет задерживаются 16 лайнеров, на вылет — 13. Четыре рейса из Москвы были отменены. Кроме того, три самолета ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах и Грозном. Транспортная прокуратура Сочи следит за ситуацией.

В ночь на 10 сентября в аэропорту российского курорта вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Они были сняты утром, за время действия меры четыре борта сели в соседних воздушных гаванях.