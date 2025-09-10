Из жизни
20:06, 10 сентября 2025Из жизни

Медведь напал на пожилого тракториста на глазах у его сына

В США черный медведь напал на 72-летнего тракториста
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Арканзас, США, пожилой тракторист попал в больницу в критическом состоянии после нападения медведя. Об этом сообщает News Nation Now.

72-летний Вернон Паттон работал на тракторе недалеко от парка, как вдруг на него набросился черный медведь. Мужчине повезло: именно в этот момент сын подъехал посмотреть, как у него дела.

Мужчина немедленно вызвал спасателей. Прибывшие сотрудники Комиссии по охоте и рыболовству Арканзаса (AGFC) расправились с медведем и спасли Паттона. Его доставили по воздуху в больницу. Пострадавший остался жив.

По данным AGFC, это первое зарегистрированное нападение медведя на человека в Арканзасе за последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что в США медведь пробрался в дом жителя штата Нью-Йорк и напал на него. Хищник вломился в прихожую дома, где мужчина хранил еду и оставлял пакеты с мусором.

