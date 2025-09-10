В МИД России обвинили русофобов в искажении слов Лаврова о Берлинской стене

В социальных сетях появился 20-секундный отрывок из выступления главы МИД России Сергея Лаврова перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, в котором министр якобы говорит, что «Берлинскую стену построил Запад». При этом различные источники преподносят это высказывание как «урок альтернативной истории, но на самом деле слова министра были вырваны из контекста и выступали в качестве метафоры.

В российском Министерстве иностранных дел сразу отреагировали на нападки на Лаврова и объяснили, что его высказывания были вырваны из контекста. Притом в атаке на дипломата ведомство обвинило иноагентов и русофобов. «Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России. Мол, министр приписал строительство Берлинской стены Западу, — сообщили в дипведомстве. — Слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире». В МИД России также привели точную цитату из выступления Лаврова, «чтобы ни у кого не осталось сомнений, что имеется в виду период после окончания холодной войны».

«Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу», — на самом деле сказал Лавров во время выступления в МГИМО.

О том, что Запад начнет гибридную войну против России, писал ранее обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico. Он прогнозировал, что Запад будет стремиться деморализовать россиян.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что гибридная война уже идет. Дипломат считает, что целью является не Россия, а уничтожение экономики Евросоюза. «Слишком поднялся Европейский союз, слишком сильная валюта евро стала, слишком обеспечена эта валюта», — заявила она, объяснив, что под угрозой оказалась долларовая система.

Информация о том, что Лавров рассказал свою альтернативную версию об истории создания Берлинской стены, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».