Москвичи начали выращивать кур на балконе

Жители многоэтажного дома в столице решили вырастить кур на балконе

Жители одного из столичных жилых комплексов решили начать выращивать кур на балконе, сообщает Telegram-канал «Москва М125».

На опубликованном видео пол балкона московской квартиры устлан сеном, на котором пасутся пять кур. Также слышно, что куры кудахчат.

Ранее в министерстве сельского хозяйства заявили, что в России продолжает расти производство куриных яиц — с этим связано снижение цены на продукцию. Кроме того, причиной назвали сезонный фактор — традиционное летнее удешевление.

Всплеск цены на яйца россияне наблюдали в конце 2023 года — за год они подорожали почти на 40 процентов. Тогда за повышение цен перед россиянами извинялся президент России Владимир Путин.