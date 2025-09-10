Мужчина 30 лет вручную копал подземный лабиринт ради жены

В Великобритании мужчина вручную выкопал подземный лабиринт ради покойной жены

В Великобритании 76-летний мужчина выкопал подземный лабиринт на заднем дворе и потратил на это 30 лет. Об этом пишет Derbyshire Times.

Фрэнсис Проктор признался, что очень хотел иметь в своем саду подземную комнату, вдохновившись пещерами в Каслтоне. Его покойная жена Барбара разработала план, чтобы стены искусственных пещер не рушились, и они приступили к работе. По словам Фрэнсиса, так его глупая, на первый взгляд, идея превратилась в супружеский проект.

Мужчина копал лабиринт вручную, используя совки и лопаты. Помимо пещер и туннелей, он соорудил водопад, мост и в одном месте даже установил искусственный скелет, который когда-то забрал со съемочной площадки голливудского фильма.

Четыре года назад Барбары не стало, и Фрэнсис решил посвятить подземный комплекс ей. Мужчина поставил при входе мемориальную доску с надписью «Сад Барбары». Теперь его может посетить любой желающий.

Ранее в Бразилии пожилой мужчина в поисках сокровищ выкопал 40-метровую яму и упал в нее. Он начал раскопки после сна, в котором некий дух сообщил ему, что под его домом закопан клад с золотом.