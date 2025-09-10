Бывший СССР
На Украине посоветовали Зеленскому не думать о выборах из-за прослушки его разговоров

«УП»: Зеленскому следует думать не о выборах, а о гарантиях безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует думать не о будущих выборах, а о гарантиях собственной безопасности, если записи прослушки из квартиры его соратника Тимура Миндича окажутся правдой. Об этом заявил неназванный источник, знакомый с другом главы государства, передает «Украинская правда».

«Если пленки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», — сказал он.

Издание подчеркивает, что офис украинского лидера не показывает панических настроений публично, однако в действительности есть вероятность, что он лишь прикрывается спокойствием, чтобы не испугать окружение президента.

