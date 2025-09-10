Politico: Проблема Европы — нежелание принять вызов в политической сфере

Главной проблемой Европы является нежелание принять вызов в политической и военной сферах. Такое мнение выразил бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал и стратегический советник в Институте глобальных изменений имени Тони Блэра Ник Картер, его слова приводит Politico.

«Проблема Европы до сих пор заключалась в ее политическом и военном нежелании принять вызов. Но сейчас, когда США колеблются (...), континент находится на стратегическом переломе и стоит перед выбором: взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность или же оставаться в опасной зависимости от сил, находящихся вне его контроля», — заявил эксперт.

5 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа в настоящий момент не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы, поскольку зависит от США. По его словам, у Европы «ограничены возможности для ведения самостоятельной политики».

8 сентября экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса в общей статье для Politico отметили, что Европейский союз (ЕС) может стать вассалом США и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании на Украине.