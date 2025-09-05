Мерц: Европа не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы

Европа в настоящий момент не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью своей партии «Христианско-демократический союз», видео опубликовано на ее официальном YouTube-канале.

«Мы зависим от помощи США, мы видим, что Китай, Бразилия и другие государства чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, также появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата (ШОС). Меня это тяготит и я должен признать тот факт, что мы, как европейцы, сейчас не в состоянии играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы», — признал политик слабость Европы.

По словам Мерца, европейские государства сейчас вновь пытаются сплотиться, и Германия «вкладывает в этот процесс много усилий», как самая большая страна региона. При этом канцлер указал на то, что у Европы «ограничены возможности для ведения самостоятельной политики».

В качестве примера он назвал конфликт на Украине, поскольку он продемонстрировал, что «у европейцев недостаточно рычагов влияния, чтобы добиться приемлемых для себя условий его завершения».

3 сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ: «Истощилка не выросла, хер (слово herr является обращением «господин» на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц».