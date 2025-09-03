Мир
14:04, 3 сентября 2025Мир

«Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

Песков: Мерц допустил нехорошие слова про Путина, его мнение не стоит учитывать
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. В частности, он заявил о нежелании президента РФ завершать конфликт на Украине и призвал вынудить его к этому, навредив российской экономике. В России жестко ответили на слова Мерца, а во Франции назвали безумцем.

Мерц призвал истощить российскую экономику

Глава Федерального правительства Германии считает, что у президента России сейчас нет причин для завершения специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта. В связи с чем Мерц призвал создать соответствующие основания. При этом он признал, что это будет «сложно сделать военным путем». Поэтому он предложил пойти другим путем, а именно — истощить российскую экономику. Это, уверен немецкий политик, лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать

Фридрих Мерцканцлер Германии

Кроме того, Мерц высказался об отправке войск западных стран на Украину. По его словам, об этом не может быть и речи, пока стороны конфликта не достигнут перемирия. После этого ввод войск будет возможен лишь «с существенными оговорками», уточнил Мерц.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России жестко ответили Мерцу

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявления Мерца, оценив возможности Германии реализовать планы канцлера. По ее словам, у ФРГ недостаточно ресурсов для истощения российской экономики.

Истощилка не выросла, хер (слово herr является обращением «господин» на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что мнение Мерца не стоит учитывать при урегулировании украинского конфликта.

«Мерц допустил в последние часы ряд нехороших заявлений в отношении президента Путина», — указал официальный представитель Кремля.

В этой связи вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Во Франции Мерца назвали безумцем

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и вовсе назвал сделавшего агрессивные заявления в адрес Путина Мерца безумцем.

У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия!

Флориан Филиппофранцузской политик, лидер партии «Патриоты»

По мнению Филиппо, подобными заявлениями европейские политики вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским хотят спровоцировать ввод западных войск на Украину.

