Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. В частности, он заявил о нежелании президента РФ завершать конфликт на Украине и призвал вынудить его к этому, навредив российской экономике. В России жестко ответили на слова Мерца, а во Франции назвали безумцем.
Мерц призвал истощить российскую экономику
Глава Федерального правительства Германии считает, что у президента России сейчас нет причин для завершения специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта. В связи с чем Мерц призвал создать соответствующие основания. При этом он признал, что это будет «сложно сделать военным путем». Поэтому он предложил пойти другим путем, а именно — истощить российскую экономику. Это, уверен немецкий политик, лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».
В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать
Кроме того, Мерц высказался об отправке войск западных стран на Украину. По его словам, об этом не может быть и речи, пока стороны конфликта не достигнут перемирия. После этого ввод войск будет возможен лишь «с существенными оговорками», уточнил Мерц.
В России жестко ответили Мерцу
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявления Мерца, оценив возможности Германии реализовать планы канцлера. По ее словам, у ФРГ недостаточно ресурсов для истощения российской экономики.
Истощилка не выросла, хер (слово herr является обращением «господин» на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что мнение Мерца не стоит учитывать при урегулировании украинского конфликта.
«Мерц допустил в последние часы ряд нехороших заявлений в отношении президента Путина», — указал официальный представитель Кремля.
В этой связи вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание
Во Франции Мерца назвали безумцем
Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и вовсе назвал сделавшего агрессивные заявления в адрес Путина Мерца безумцем.
У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия!
По мнению Филиппо, подобными заявлениями европейские политики вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским хотят спровоцировать ввод западных войск на Украину.