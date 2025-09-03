«Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

Песков: Мерц допустил нехорошие слова про Путина, его мнение не стоит учитывать

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. В частности, он заявил о нежелании президента РФ завершать конфликт на Украине и призвал вынудить его к этому, навредив российской экономике. В России жестко ответили на слова Мерца, а во Франции назвали безумцем.

Мерц призвал истощить российскую экономику

Глава Федерального правительства Германии считает, что у президента России сейчас нет причин для завершения специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта. В связи с чем Мерц призвал создать соответствующие основания. При этом он признал, что это будет «сложно сделать военным путем». Поэтому он предложил пойти другим путем, а именно — истощить российскую экономику. Это, уверен немецкий политик, лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать Фридрих Мерц канцлер Германии

Кроме того, Мерц высказался об отправке войск западных стран на Украину. По его словам, об этом не может быть и речи, пока стороны конфликта не достигнут перемирия. После этого ввод войск будет возможен лишь «с существенными оговорками», уточнил Мерц.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России жестко ответили Мерцу

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявления Мерца, оценив возможности Германии реализовать планы канцлера. По ее словам, у ФРГ недостаточно ресурсов для истощения российской экономики.

Истощилка не выросла, хер (слово herr является обращением «господин» на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц Мария Захарова официальный представитель МИД России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что мнение Мерца не стоит учитывать при урегулировании украинского конфликта.

«Мерц допустил в последние часы ряд нехороших заявлений в отношении президента Путина», — указал официальный представитель Кремля.

В этой связи вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Во Франции Мерца назвали безумцем

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и вовсе назвал сделавшего агрессивные заявления в адрес Путина Мерца безумцем.

У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия! Флориан Филиппо французской политик, лидер партии «Патриоты»

По мнению Филиппо, подобными заявлениями европейские политики вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским хотят спровоцировать ввод западных войск на Украину.