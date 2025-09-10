Ценности
14:26, 10 сентября 2025Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница поселилась рядом с семьей Маска

Русская мошенница Анна Делви поселилась рядом с семьей Маска в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, поселилась в роскошном жилом комплексе рядом с семьей Илона Маска. Об этом пишет KP.RU.

Известно, что 34-летней аферистке, более известной как Анна Делви, сменили меру пресечения с тюремного заключения на домашний арест. Она поселилась в роскошных апартаментах в финансовом районе Нью-Йорка с видом на Бруклинский и Манхэттенский мосты.

Отмечается, что в этом же доме живут родственники миллиардера Илона Маска — 13-летний сын Ромул и его мать Эшли Сент-Клер. При этом неизвестно, какую аренду мошенница платит за квартиру. По данным журналистов, сейчас в данном комплексе сдается пять квартир, стоимость которых варьируется от 4232 до 10 000 долларов (от 350 до 822 тысяч рублей).

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
