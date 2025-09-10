Силовые структуры
Оппозиционера приговорили к большому сроку за вербовку россиян

Военный суд приговорил москвича к 10 годам за вербовку в РДК
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Москвы, имеющего оппозиционные взгляды, за вербовку россиян в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещена в России). Об этом пишет ТАСС.

Первые три года москвич будет в тюрьме, а остальной срок проведет в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Осужденный был против проведения специальной военной операции. По версии следствия, во время разговоров по телефону он предложил нескольким знакомым вступить в РДК.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор женщине, имеющей гражданство Болгарии и проживающей в Волгоградской области, за поддерживающие РДК комментарии.

