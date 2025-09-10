В России напомнили о падении украинского снаряда в Польше в 2022 году

Сенатор Климов напомнил о падении снаряда ВСУ в Польше в 2022 году

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил о падении снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше в 2022 году. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что Киев тогда призывал Варшаву переложить ответственность на Москву.

«Я очень хорошо помню эпизод, когда совершенно конкретное украинское изделие военного назначения упало на территорию Польши. Была трагедия, были жертвы. Тогда, это не тайна, [президент Украины Владимир] Зеленский предложил полякам списать это на Россию. Польша разумно отказалась, понимая, что это все элементарно доказывается. При этом решила с Киевом отношения не выяснять. Все спустили на тормоза», — рассказал Климов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако он не привел никаких доказательств этого.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что вопрос о российских БПЛА, якобы оказавшихся в воздушном пространстве Польши, следует задавать не Кремлю.

В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежали Киеву, напомнили РИА Новости.

