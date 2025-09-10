Пашинян раскрыл одну из тем диалога с Путиным

Пашинян на саммите ШОС обсудил с Путиным углубление отношений Армении и России

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным возможность углубления отношений между странами в результате заключенных соглашений с Азербайджаном в США. Об этом заявил сам глава правительства Армении, передает ТАСС.

«Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана (…) мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — подчеркнул он во время правительственного часа в Армении.

Встреча глав государств состоялась на саммите ШОС, который проходил в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По словам Пашиняна, повестка встречи лидеров была насыщенной.